Holztransporter mit beschädigtem Reifen und mehr als zehn Tonnen zu viel unterwegs

Trier/Gindorf - Auf der A60 in Rheinland-Pfalz zog die Polizei kürzlich einen deutlich überladenen Holztransporter aus dem Verkehr. Ein Polizeisprecher zeigte sich äußerst schockiert.

Bei Gindorf in der Eifel wurde ein mit mehr als zehn Tonnen überladener Holztransporter mit Reifenschaden aus dem Verkehr gezogen. © Polizeipräsidium Trier

Einsatzkräfte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier unterzogen den mit Fichtenstämmen beladenen Lastwagen am gestrigen Donnerstag bei der Gemeinde Gindorf in der Eifel einer Kontrolle, wie am heutigen Freitag mitgeteilt wurde.

Die Beamten waren nicht ohne Grund misstrauisch: Die Zahl der überladenen Holztransporte in diesem Jahr sei auffällig hoch, hieß es weiter. Auch im aktuellen Fall hatten die Ermittler den richtigen Riecher.

Der Transporter, der auf dem Weg zu einem Sägewerk in Belgien war, wurde gewogen. Dabei zeigte sich: Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen brachte der Lkw mit seiner Ladung ein Gesamtgewicht von 51,5 Tonnen auf die Waage.

Damit aber nicht genug: "Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten noch einen Reifenschaden am Nachläufer-Anhänger fest", ergänzte ein Sprecher.