Hubschrauber der Bundespolizei kreisen nachts im Kölner Raum: Das steckt dahinter

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Die Bundespolizei übt in den kommenden Nächten rund um Sankt Augustin Flüge bei Dunkelheit.

Von Marc Herwig

Sankt Augustin - Die Bundespolizei übt in den kommenden Nächten rund um Sankt Augustin Flüge bei Dunkelheit.

Insgesamt 93 Hubschrauber zählt die Fliegergruppe der Bundespolizei mit Sitz in Sankt Augustin (NRW).
Insgesamt 93 Hubschrauber zählt die Fliegergruppe der Bundespolizei mit Sitz in Sankt Augustin (NRW).  © Jonas Walzberg/dpa

In dieser Woche werde es deshalb jeweils bis Mitternacht einigen Fluglärm in der Region geben, teilte die Bundespolizei mit.

Bei den Flügen gehe es darum, spezialisierte Besatzungsmitglieder fortzubilden. Die sogenannten System-Operatoren bedienen bei Einsätzen die Ausrüstung des Hubschraubers und unterstützen so die Piloten.

Geübt werden zum Beispiel die Suche nach vermissten Personen, die Fahndung nach Straftätern oder die Unterstützung aus der Luft bei Katastrophen.

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Bei Dunkelheit gebe es für solche Einsätze besondere Flugverfahren, die geübt werden müssten, teilte die Bundespolizei mit.

Die Fliegergruppe der Bundespolizei mit Sitz in Sankt Augustin betreibt bundesweit den Angaben zufolge insgesamt 93 Hubschrauber.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa

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