11.06.2026 09:13 Gefährlicher Eingriff: Laser blendet Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche

Während einer Vermisstensuche über Coburg ist die Besatzung eines Polizeihubschraubers in Oberfranken mit einem grünen Licht geblendet worden.

Von Robin Pfeiffer Coburg - Während einer Vermisstensuche über Coburg ist die Besatzung eines Polizeihubschraubers in Oberfranken mit einem grünen Licht geblendet worden. Das ist gefährlich, der abendliche Einsatz musste kurzzeitig unterbrochen werden.

Die Polizei musste ihren Einsatz unterbrechen. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/delcreations, Peter Kneffel/dpa Zum Blenden wurde ein grüner, starker Laser verwendet. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits Mitte Mai am späten Abend. Der Sucheinsatz sei wegen der Gefahr kurzzeitig unterbrochen worden.