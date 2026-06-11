Gefährlicher Eingriff: Laser blendet Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche
28 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Robin Pfeiffer
Coburg - Während einer Vermisstensuche über Coburg ist die Besatzung eines Polizeihubschraubers in Oberfranken mit einem grünen Licht geblendet worden. Das ist gefährlich, der abendliche Einsatz musste kurzzeitig unterbrochen werden.
Zum Blenden wurde ein grüner, starker Laser verwendet.
Der Vorfall ereignete sich demnach bereits Mitte Mai am späten Abend. Der Sucheinsatz sei wegen der Gefahr kurzzeitig unterbrochen worden.
Die Beamten ermitteln jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und bitten um Hinweise. Zeugen sollen sich bei der Polizei Coburg melden.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa (Symbolfoto)