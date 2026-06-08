Sie schwanger, er betrunken: Beziehungsstreit in Auto endet mit Hubschraubereinsatz

Gestratz - Ein Streit zwischen einem Pärchen im Auto im Süden von Bayern ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Am Ende musste sogar ein Polizeihubschrauber gerufen werden.

Die Polizei suchte den Mann mit einem Hubschrauber. (Symbolbild) © Wolfram Kastl/dpa

Laut Angaben der Polizei saß eine schwangere 28-Jährige am Steuer, ihr Freund saß auf dem Beifahrersitz. Die beiden waren mit ihrem Auto am Samstag gegen 23 Uhr auf der Staatsstraße 2378 im Landkreis Lindau am Bodensee unterwegs.

Während der Fahrt entwickelte sich ein Streit zwischen dem Paar, weshalb der Mann aussteigen wollte. Nachdem die Frau auch nach mehrfacher Aufforderung nicht anhielt, betätigte ihr Freund die elektronische Handbremse.

Nach einer Vollbremsung kam der Wagen zum Stehen und der Mann entfernte sich zu Fuß.

Die Frau blieb unverletzt, alarmierte die Polizei und gab an, dass ihr Freund stark alkoholisiert sei.

"Da die Gefahr für dessen Gesundheit nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte eine Absuche durch einen Polizeihubschrauber", erklärte die Behörde. "Der Mann konnte wohlbehalten durch den Hubschrauber auf freiem Feld aufgefunden und seiner Freundin übergeben werden."