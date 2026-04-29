Mit Nagelkleber gespielt: Kind (3) schwer verletzt in Klinik geflogen

Eching - Ein dreijähriger Junge hat in Oberbayern seine Hand mit Nagelkleber an seine Hose geklebt und sich schwer verletzt.

Der kleine Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach München geflogen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Polizei habe das Kind im Echinger Ortsteil Viech am Dienstagabend gegen 19 Uhr an einem Schminktisch gespielt. Dabei habe es den Inhalt des offenen Fläschchens Cyanoacrylat an seiner Hand verteilt und die Hand an der Jeans am linken Oberschenkel festgeklebt.

Demnach zogen die Eltern ihrem Sohn die Hose aus, ohne zu wissen, dass der Oberschenkel ebenfalls mit der Hose verklebt war. Dabei habe sich Haut an Hand und Oberschenkel gelöst.

Der Junge wurde von einem Kindernotarzt behandelt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum geflogen.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Eltern.