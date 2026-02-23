Mögliche Querschnittslähmung: 26-jähriger Sportler bei Sprung schwer verletzt

Bruckmühl - Am Freitagabend fand in der Turnhalle am Rathausplatz in Bruckmühl das Training eines örtlichen Vereins statt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verunglückte dabei gegen 18.10 Uhr ein 26-jähriger Sportler aus dem Landkreis Ebersberg bei einer Übung schwer.

Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Elisa Schu/dpa

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Murnau gebracht, wie die Polizei mitteilte. Eine Querschnittslähmung ist möglich.

Der Sportler führte in einer Turnhalle mehrere Saltos aus und stürzte dabei unglücklich.

Die ersten Maßnahmen am Unfallort wurden von Einsatzkräften der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Aibling durchgeführt.