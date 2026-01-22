Schlimmer Unfall bei Baumfällarbeiten: 36-Jähriger schwer verletzt
Von Finn Wiens
Alerheim - In Schwaben ist am Mittwoch ein Baumstamm von einem Anhänger gestürzt und hat einen 36-Jährigen schwer verletzt. Zuvor hatte der Mann gemeinsam mit einem 55-jährigen Kollegen im Landkreis Donau-Ries Bäume gefällt.
Als sie mit den Arbeiten fertig waren, wollten die Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes den Anhänger demnach an ihre Zugmaschine koppeln, so die Polizei.
Der 36-Jährige sei noch einmal zum Anhänger gelaufen, um Spanngurte herunterzunehmen.
Durch einen Ruck beim Ankoppeln habe sich dann aber der Baumstamm gelöst und sei vom Anhänger auf den 36-Jährigen gefallen.
Laut Polizei wurde der Mann mit schweren Verletzungen an der Hüfte und den Beinen per Hubschrauber in ein Klinikum geflogen.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa (Symbolfoto)