Hund läuft vor Fahrrad: Radfahrer stürzt, Halter flüchtet

Ein 70-jähriger Radfahrer ist am Sonntag gegen Mittag bei einem Unfall in Magdala verletzt worden.

Von Marie Pohland

Magdala - Ein 70-jähriger Radfahrer ist am Sonntag gegen Mittag bei einem Unfall in Magdala verletzt worden.

Ein Hund lief in Magdala in ein Fahrrad, der Radfahrer stürzte, der Hundehalter flüchtete. (Symbolbild)
Ein Hund lief in Magdala in ein Fahrrad, der Radfahrer stürzte, der Hundehalter flüchtete. (Symbolbild)  © 123RF/bialasiewicz

Der Mann war laut Polizei auf der Götternschen Straße in Richtung Göttern unterwegs, als es zu dem Vorfall kam.

In derselben Richtung lief ein Fußgänger, dessen Hund sich etwa 50 Meter vor ihm befand. Als der Radfahrer auf Höhe des Hundes war, lief das Tier plötzlich in das Fahrrad.

Der 70-Jährige stürzte und erlitt Schürfwunden sowie Prellungen. Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

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Der Hundehalter verweigerte vor Ort die Herausgabe seiner Personalien und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Er konnte bislang nicht festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Weimar ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.

Titelfoto: 123RF/bialasiewicz

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