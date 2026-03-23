Hunde auf Bundesstraße entdeckt: Wer kennt diese Vierbeiner?

Haide (Weißkeißel) - Im Landkreis Görlitz haben Bürger zwei kleine Hunde auf einer Bundesstraße entdeckt. Nun sucht die Polizei nach ihren Haltern.

Wer vermisst diese beiden Fellnasen? © Polizei Sachsen

Wie die Görlitzer Polizeidirektion mitteilt, wurden die beiden Fellnasen am Sonntagnachmittag von Bürgern auf der B115 zwischen Haide und Rietschen rennend gesichtet. Diese informierten sofort die Polizei.

Einer Streife gelang es schließlich, die Hunde einzufangen. Leider trug keiner der beiden ein Halsband. Für sie ging es deshalb ins Tierheim in Horka.

Die Polizei bittet die Besitzer, die ihre Tiere wiedererkennen, sich in der Einrichtung zu melden.

Um die Hunde zurückzubekommen, benötigt es einen entsprechenden Nachweis.