Streit endet blutig: Mann prügelt mit Fleischklopfer auf Kollegen ein

Bamberg - Ein Streit zwischen zwei Arbeitskollegen eskalierte Mittwochnacht in Franken und endete in einem Polizeieinsatz . Einer der Männer zückte plötzlich einen Fleischklopfer und schlug seinem Gegenüber ins Gesicht.

Die Polizei nahm den Angreifer fest. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 21.15 Uhr lief der Zwist zwischen den beiden Männern in einer gemeinsamen Wohnung in der Pödeldorfer Straße völlig aus dem Ruder.

Ein 30-jähriger Rumäne soll dabei seinen 40-jährigen Landsmann zunächst mit einem Fleischklopfer mit Metallaufsatz ins Gesicht geschlagen haben.

Anschließend habe er dem Mann mindestens zweimal mit großer Wucht von oben auf den Kopf geschlagen – offenbar mit der Absicht, ihn zu töten.

Der 40-Jährige zog sich bei dem Angriff mehrere Kopfverletzungen zu und musste anschließend in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden.