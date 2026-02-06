Streit endet blutig: Mann prügelt mit Fleischklopfer auf Kollegen ein
Bamberg - Ein Streit zwischen zwei Arbeitskollegen eskalierte Mittwochnacht in Franken und endete in einem Polizeieinsatz. Einer der Männer zückte plötzlich einen Fleischklopfer und schlug seinem Gegenüber ins Gesicht.
Gegen 21.15 Uhr lief der Zwist zwischen den beiden Männern in einer gemeinsamen Wohnung in der Pödeldorfer Straße völlig aus dem Ruder.
Ein 30-jähriger Rumäne soll dabei seinen 40-jährigen Landsmann zunächst mit einem Fleischklopfer mit Metallaufsatz ins Gesicht geschlagen haben.
Anschließend habe er dem Mann mindestens zweimal mit großer Wucht von oben auf den Kopf geschlagen – offenbar mit der Absicht, ihn zu töten.
Der 40-Jährige zog sich bei dem Angriff mehrere Kopfverletzungen zu und musste anschließend in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden.
Täter befindet sich in einer JVA
Ein weiterer Mann, der sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung aufhielt, verständigte den Notruf. Einsatzkräfte der Polizei Bamberg nahmen den 30-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ das zuständige Gericht am Donnerstag Haftbefehl gegen den Mann. Ihm wird versuchter Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.
Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Bamberg und führt diese in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolfoto)