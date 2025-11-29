Hunde ohne Leine: Streit zwischen Halterinnen eskaliert

Ansbach - Während eines Streits zwischen zwei Hundehalterinnen ist in Ansbach mehrmals Pfefferspray versprüht worden.

Die Polizei ermittelt gegen eine Mutter, ihre Tochter und deren Kontrahentin. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden ihre Tiere am Freitag gegen 14 Uhr ohne Leine ausgeführt.

Als sich ihre Wege kreuzten, sei es wegen der fehlenden Leinen zum Streit gekommen. Eine 67-Jährige habe ihre jugendliche Kontrahentin geschubst.

Anschließend habe die 17-Jährige ein Tierabwehrspray gegen die Frau benutzt. Die 67-Jährige sei daraufhin zu ihrem abgestellten Auto gegangen.

Dort sei die Mutter der Jugendlichen dazugekommen. Die Frau habe die Mutter geschubst, sagte ein Polizeisprecher.