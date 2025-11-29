Hunde ohne Leine: Streit zwischen Halterinnen eskaliert
Von Daniel Wieland
Ansbach - Während eines Streits zwischen zwei Hundehalterinnen ist in Ansbach mehrmals Pfefferspray versprüht worden.
Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden ihre Tiere am Freitag gegen 14 Uhr ohne Leine ausgeführt.
Als sich ihre Wege kreuzten, sei es wegen der fehlenden Leinen zum Streit gekommen. Eine 67-Jährige habe ihre jugendliche Kontrahentin geschubst.
Anschließend habe die 17-Jährige ein Tierabwehrspray gegen die Frau benutzt. Die 67-Jährige sei daraufhin zu ihrem abgestellten Auto gegangen.
Dort sei die Mutter der Jugendlichen dazugekommen. Die Frau habe die Mutter geschubst, sagte ein Polizeisprecher.
Daraufhin habe diese ebenfalls ein Pfefferspray auf die 67-Jährige gesprüht. Gegen alle drei Beteiligten wird ermittelt. Die Verletzte wurde medizinisch behandelt.
