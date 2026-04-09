Hunderte Einkaufswagen als Beute: Polizei stoppt Dieb in flagranti

Mannheim - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochabend in Mannheim einen ungewöhnlichen Diebstahl gemeldet. Ein Mann (58) soll offenbar im großen Stil Einkaufswagen entwendet haben, um sie zu Geld zu machen.

Der Markt verzeichnete einen Schaden von mehreren zehntausend Euro. (Symbolfoto) © Elisa Schu/dpa

Gegen 21.30 Uhr beobachtete der Zeuge den Verdächtigen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Spreewaldallee. Der Mann war gerade dabei, mehrere Einkaufswagen des dortigen Marktes in sein Fahrzeug zu hieven.

Weitere Wagen standen bereits bereit, um ebenfalls abtransportiert zu werden. Die sofort herbeigerufene Polizeistreife konnte den 58-Jährigen noch vor Ort festnehmen.

Die anschließenden Ermittlungen der Polizei brachten ans Licht, dass es offenbar nicht der erste Beutezug des 58-Jährigen war.

In der Vergangenheit soll er bereits über 300 Einkaufswagen desselben Marktes entwendet und bei einem Schrotthändler zum aktuellen Metallpreis verkauft haben.

Während der Schrottwert deutlich niedriger liegen dürfte, beläuft sich der tatsächliche Diebstahlschaden für den betroffenen Markt jedoch auf über 70.000 Euro.