ICE kollidiert mit Bagger: Bahn-Chaos wegen Streckensperrung bei Gelnhausen

Gelnhausen - Im Bereich des Bahnhofs Gelnhausen ( Südosthessen ) ist am Montagmorgen ein ICE auf der Strecke Hanau in Richtung Fulda mit einem Bagger zusammengestoßen. Aktuell laufen weitere Unfallmaßnahmen.

Der ICE erlitt durch den Zusammenstoß einen Schaden am linken vorderen Zugteil. © 5VISION.NEWS

Bei der Kollision zwischen ICE und Bagger auf der Bahnstrecke östlich von Frankfurt ist der Fahrer des Baggers leicht verletzt worden.

Nach Angaben eines Bundespolizeisprechers sei der Zug gegen den Greifarm des Baggers gefahren.

Von den rund 650 Fahrgästen des ICE sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden.

Der Deutschen Bahn zufolge wurde die Strecke gegen 10 Uhr komplett für den Zugverkehr gesperrt.

Um an die Unfallstelle heranzukommen, müsse die Oberleitung abgeschaltet und auch geerdet werden, um die Gefahr eines Stromschlags auszuschließen, sagte der Sprecher.

Der ICE wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren kann und abgeschleppt werden muss.