ICE kollidiert mit Bagger: Bahn-Chaos wegen Streckensperrung bei Gelnhausen
Von Maximilian Hölzel, Christine Schultze
Gelnhausen - Im Bereich des Bahnhofs Gelnhausen (Südosthessen) ist am Montagmorgen ein ICE auf der Strecke Hanau in Richtung Fulda mit einem Bagger zusammengestoßen. Aktuell laufen weitere Unfallmaßnahmen.
Bei der Kollision zwischen ICE und Bagger auf der Bahnstrecke östlich von Frankfurt ist der Fahrer des Baggers leicht verletzt worden.
Nach Angaben eines Bundespolizeisprechers sei der Zug gegen den Greifarm des Baggers gefahren.
Von den rund 650 Fahrgästen des ICE sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden.
Der Deutschen Bahn zufolge wurde die Strecke gegen 10 Uhr komplett für den Zugverkehr gesperrt.
Um an die Unfallstelle heranzukommen, müsse die Oberleitung abgeschaltet und auch geerdet werden, um die Gefahr eines Stromschlags auszuschließen, sagte der Sprecher.
Der ICE wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren kann und abgeschleppt werden muss.
Kollision zwischen ICE und Bagger: Oberleitung ebenfalls defekt
Laut Deutscher Bahn wurde bei dem Unfall auch die Oberleitung beschädigt. Sie müsse repariert werden. "Nachdem unsere Fachleute ein Schadensbild erstellt haben, können wir prognostizieren, wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden", so ein Bahn-Sprecher. "Zur Unfallursache ermitteln die Behörden."
Die Reisenden des betroffenen ICE sollten in Kürze ihre Fahrt mit einem Ersatzzug fortsetzen können. Durch die Vollsperrung müssten Züge weiträumig umgeleitet werden, es komme zu Verspätungen und Ausfällen, erklärte der Bahn-Sprecher.
Erstmeldung vom 23. März, 12.59 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.47 Uhr.
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