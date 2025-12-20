Mit Klingen eines Cuttermessers! Hundebesitzerin findet Tierköder, Polizei warnt

Idar-Oberstein - Wer macht nur so etwas? Im Idar-Obersteiner Ortsteil Nahbollenbach wurden mehrere präparierte Tierköder entdeckt. Die Ermittlungen der Polizei laufen, die Beamten suchen nach Zeugen.

Die Frau und ihre Hunde hatten großes Glück. (Symbolbild) © 123RF/gritsiv

In den gefundenen Lyoner-Stückchen befanden sich den Angaben zufolge Klingen eines Cuttermessers.

Gefunden hatte diese am Freitagabend eine Frau auf einem Grundstück in der Mühlenstraße.

Sowohl die Finderin als auch ihre Hunde, mit denen sie unterwegs war, blieben zum Glück unverletzt.

Die Polizei warnt Tierhalter, die in dem Bereich wohnhaft sind, eindringlich, bei Spaziergängen mit Vierbeinern besondere Vorsicht walten zu lassen.