Mit Klingen eines Cuttermessers! Hundebesitzerin findet Tierköder, Polizei warnt

Im Idar-Obersteiner Ortsteil Nahbollenbach wurden mehrere präparierte Tierköder entdeckt. Die Ermittlungen der Polizei laufen, die Beamten suchen nach Zeugen.

Von Jan Höfling

Idar-Oberstein - Wer macht nur so etwas? Im Idar-Obersteiner Ortsteil Nahbollenbach wurden mehrere präparierte Tierköder entdeckt. Die Ermittlungen der Polizei laufen, die Beamten suchen nach Zeugen.

Die Frau und ihre Hunde hatten großes Glück. (Symbolbild)
Die Frau und ihre Hunde hatten großes Glück. (Symbolbild)  © 123RF/gritsiv

In den gefundenen Lyoner-Stückchen befanden sich den Angaben zufolge Klingen eines Cuttermessers.

Gefunden hatte diese am Freitagabend eine Frau auf einem Grundstück in der Mühlenstraße.

Sowohl die Finderin als auch ihre Hunde, mit denen sie unterwegs war, blieben zum Glück unverletzt.

Dichte Rauchwolke: Auto brennt unter Carport
Polizeimeldungen Dichte Rauchwolke: Auto brennt unter Carport

Die Polizei warnt Tierhalter, die in dem Bereich wohnhaft sind, eindringlich, bei Spaziergängen mit Vierbeinern besondere Vorsicht walten zu lassen.

Zeugen, die im Bereich der Mühlenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06519830 zu melden.

Titelfoto: 123RF/gritsiv

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: