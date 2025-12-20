Mit Klingen eines Cuttermessers! Hundebesitzerin findet Tierköder, Polizei warnt
Idar-Oberstein - Wer macht nur so etwas? Im Idar-Obersteiner Ortsteil Nahbollenbach wurden mehrere präparierte Tierköder entdeckt. Die Ermittlungen der Polizei laufen, die Beamten suchen nach Zeugen.
In den gefundenen Lyoner-Stückchen befanden sich den Angaben zufolge Klingen eines Cuttermessers.
Gefunden hatte diese am Freitagabend eine Frau auf einem Grundstück in der Mühlenstraße.
Sowohl die Finderin als auch ihre Hunde, mit denen sie unterwegs war, blieben zum Glück unverletzt.
Die Polizei warnt Tierhalter, die in dem Bereich wohnhaft sind, eindringlich, bei Spaziergängen mit Vierbeinern besondere Vorsicht walten zu lassen.
Zeugen, die im Bereich der Mühlenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06519830 zu melden.
Titelfoto: 123RF/gritsiv