Illegale Datenabfrage? Polizist muss vor Gericht

Saalfeld - Weil er sich illegal Zugriff auf die privaten Daten eines Kollegen verschafft haben soll, muss ein Thüringer Polizist sich nun vor Gericht verantworten.

Am Amtsgericht Rudolstadt muss sich ein Thüringer Polizist wegen des Vorwurfs des Datenmissbrauchs verantworten. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der zuständige Strafrichter des Amtsgerichts Rudolstadt habe eine entsprechende Anklage der Staatsanwaltschaft Gera gegen den Mann zugelassen, sagte ein Sprecher des Gerichts der Deutschen Presse-Agentur.

Die Hauptverhandlung gegen den Polizisten soll im Sommer stattfinden.

Die Staatsanwaltschaft Gera hat den Mann angeklagt, weil sie ihm vorwirft, über das mobile Auskunfts- und Recherchesystem der Thüringer Polizei in den Dateien der Einwohnermeldeämter die dort erfassten Daten ohne einen berechtigten dienstlichen Grund abgefragt und weitergegeben zu haben.

"Dies diente einer willkürlichen, gezielten Kontrolle, welche als vermeintlich zufällige, allgemeine Verkehrskontrolle legendiert wurde", hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera in der Vergangenheit erklärt.