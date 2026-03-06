Illegale Prostitution: Mehrere Mitteilungen rufen Polizei auf den Plan

Waldkraiburg - Im Landkreis Mühldorf am Inn ermittelt die Kripo gegen eine 40 Jahre alte Frau wegen des Verdachts von verbotener Prostitution.

Weil sie illegaler Prostitution nachgegangen sein soll, bekam eine 40-Jährige Besuch von der Kripo in Bayern. (Symbolbild) © 123Rf/oneinchpunch

Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung hätten die Beamten auf die mutmaßliche Tätigkeit aufmerksam gemacht. Außerdem soll sie ihre Dienste auf einem einschlägigen Internet-Portal beworben haben.

"Zuletzt gelang es Beamten [...] im Rahmen eines geplanten Einsatzes, eine 40-jährige Deutsche zu kontrollieren", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitag mit.

Am Mittwoch wurde die Wohnung durchsucht. Dies geschah auch im Rahmen eines Maßnahmenpakets, das bei der Bekämpfung der verbotenen Prostitution zum Einsatz kommt. Auch in den Landkreisen Mühldorf am Inn, Altötting und Traunstein, wie betont wird.