Illegales Autorennen: Polizei stoppt jungen Raser mit 200 km/h
Ulm - An Karfreitag stoppten Beamte ein illegales Autorennen auf der B10 Höhe Eislingen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
Gegen 18.20 Uhr fiel einer Polizeistreife, die zivil unterwegs gewesen war, ein dunkler Mercedes-Benz AMG auf, der mit hoher Geschwindigkeit auf der B10 in Richtung Stuttgart unterwegs war.
Da der Fahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h überschritt, nahmen sie die Verfolgung auf, wie die Polizei mitteilte.
Dabei bemerkten die Beamten, dass der Mercedes einem vor ihm fahrenden Pkw auf Höhe der Anschlussstelle Eislingen/West sehr dicht aufgefahren war. Als das Auto auf die rechte Spur wechselte, raste der Mercedes-Fahrer unbeirrt weiter.
Laut Polizei sei das Auto mit bis zu 200 km/h unterwegs gewesen, die Beamten hatten Mühe, dem Mercedes zu folgen.
Polizei sucht nach Zeugen
An der Anschlussstelle Göppingen/Ost gelang es ihnen schließlich, die halsbrecherische Fahrt zu beenden. Wie sich herausstellte, war der Raser ein 20 Jahre alter Mann, auf dem Beifahrersitz saß ein 22-Jähriger. Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens kassierten die Beamten den Führerschein des jungen Mannes ein.
Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, insbesondere von dem Fahrenden, dem der Mercedes sehr dicht aufgefahren war. Wer Angaben zu dem Rennen oder dem Mercedes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Göppingen unter der Nummer 07161/632360 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Frank Rumpenhorst/dpa /Karl-Josef Hildenbrand/dpa