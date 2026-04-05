Illegales Autorennen: Polizei stoppt jungen Raser mit 200 km/h

Ulm - An Karfreitag stoppten Beamte ein illegales Autorennen auf der B10 Höhe Eislingen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen .

Die Ermittlungen gegen den 20-jährigen Raser laufen. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Gegen 18.20 Uhr fiel einer Polizeistreife, die zivil unterwegs gewesen war, ein dunkler Mercedes-Benz AMG auf, der mit hoher Geschwindigkeit auf der B10 in Richtung Stuttgart unterwegs war.

Da der Fahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h überschritt, nahmen sie die Verfolgung auf, wie die Polizei mitteilte.

Dabei bemerkten die Beamten, dass der Mercedes einem vor ihm fahrenden Pkw auf Höhe der Anschlussstelle Eislingen/West sehr dicht aufgefahren war. Als das Auto auf die rechte Spur wechselte, raste der Mercedes-Fahrer unbeirrt weiter.

Laut Polizei sei das Auto mit bis zu 200 km/h unterwegs gewesen, die Beamten hatten Mühe, dem Mercedes zu folgen.