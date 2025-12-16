Illegales Feuerwerk: Diese saftigen Strafen drohen

Heilbronn - Wer zum Jahreswechsel Böller oder Raketen aus dem Ausland mitbringt oder online bestellt, riskiert saftige Strafen.

Böller und Feuerwerk ohne CE-Zeichen sind in Deutschland verboten. © Patrick Pleul/dpa

Das Hauptzollamt Heilbronn warnt vor gefährlichem Feuerwerk, das nicht den deutschen Sicherheitsstandards entspricht.

Böller, die in Deutschland verkauft werden, müssen demnach geprüft sein und das CE-Zeichen tragen. Produkte ohne diese Kennzeichnung seien in Deutschland verboten - egal ob gekauft oder mitgebracht. Wer solches Feuerwerk einführt, macht sich laut Sprengstoffgesetz strafbar.

Laut Zoll wird in solchen Fällen ein Strafverfahren eingeleitet und die Feuerwerkskörper werden sichergestellt. Es drohen Geldstrafen von mehreren tausend Euro. In Extremfällen sind laut Bundespolizei auch Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren möglich.

Der Grund: "Nicht auf Sicherheit getestete Böller sind unberechenbar", sagte ein Sprecher des Hauptzollamts Heilbronn. "Sie zu nutzen, kann extrem gefährlich werden." Die Folge können schwere Verletzungen sein - bis hin zu Verbrennungen, dem Verlust von Gliedmaßen oder dem Gehör.