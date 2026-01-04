Mit 2,1 Promille: BMW-Fahrer landet im Straßengraben

Am Sonntagmittag kam es auf der L3004 zwischen Stützerbach und Manebach zu einem Verkehrsunfall, bei dem Alkohol eine Rolle spielte.

Von Marie Pohland

Zwischen Stützerbach und Manebach ereignete sich am Sonntagmittag ein Unfall. (Symbolbild)
Zwischen Stützerbach und Manebach ereignete sich am Sonntagmittag ein Unfall. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Gegen 12.25 Uhr verlor ein 48 Jahre alter Autofahrer in einer Rechtskurve laut Polizei die Kontrolle über seinen BMW.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und blieb schließlich im Straßengraben stehen.

Bei der Unfallaufnahme führten die Beamten mit dem Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,11 Promille.

In der Folge wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

