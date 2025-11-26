Kaninchen verbringt Nacht auf Wittenberger Polizeirevier

Lutherstadt Wittenberg - In Lutherstadt Wittenberg ( Sachsen-Anhalt ) hat die Polizei in der Nacht ein herrenloses Kaninchen in der Innenstadt entdeckt.

Der kleine Ausreißer übernachtete im Revier. (Symbolfoto) © liudmilachernetska/123RF

Nach Angaben der Beamten handelte es sich augenscheinlich nicht um ein wildes Tier, sondern um ein Haustier.

Passanten hatten zuvor die Polizei alarmiert und auf den Ausreißer aufmerksam gemacht.

Da die Tierheime zu dieser Uhrzeit bereits geschlossen waren, nahmen die Polizisten das Kaninchen kurzerhand mit auf das Revier.

Dort verbrachte es die Nacht und wurde von den Beamten mit einer Möhre versorgt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.