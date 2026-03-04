Im Pool gefangen: Reh sorgt für kuriosen Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Einen nicht alltäglichen Mitternachtsschwimmer in Not finden Einsatzkräfte vor - ein Reh muss aus einem Pool befreit werden. Der Ausflug geht glimpflich aus.

Von Nina Gross Bonn - Ein ungewöhnlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehr: Ein Reh ist in der Nacht auf Mittwoch von Einsatzkräften aus einem Pool gerettet worden.

Ein Reh hat in Bonn für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. (Symbolbild) © Lando Hass/dpa Das Tier sei gegen Mitternacht im Bonner Stadtteil Limperich ins Wasser gefallen und drohte zu ertrinken, teilte die Polizei Bonn mit.