Im Pool gefangen: Reh sorgt für kuriosen Einsatz von Polizei und Feuerwehr
Von Nina Gross
Bonn - Ein ungewöhnlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehr: Ein Reh ist in der Nacht auf Mittwoch von Einsatzkräften aus einem Pool gerettet worden.
Das Tier sei gegen Mitternacht im Bonner Stadtteil Limperich ins Wasser gefallen und drohte zu ertrinken, teilte die Polizei Bonn mit.
Die Feuerwehr habe das stark entkräftete Reh aus dem Pool gezogen. Das Tier blieb den Angaben der Polizei zufolge unverletzt.
Titelfoto: Lando Hass/dpa