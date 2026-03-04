Im Pool gefangen: Reh sorgt für kuriosen Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Einen nicht alltäglichen Mitternachtsschwimmer in Not finden Einsatzkräfte vor - ein Reh muss aus einem Pool befreit werden. Der Ausflug geht glimpflich aus.

Von Nina Gross

Bonn - Ein ungewöhnlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehr: Ein Reh ist in der Nacht auf Mittwoch von Einsatzkräften aus einem Pool gerettet worden. 

Ein Reh hat in Bonn für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. (Symbolbild)
Das Tier sei gegen Mitternacht im Bonner Stadtteil Limperich ins Wasser gefallen und drohte zu ertrinken, teilte die Polizei Bonn mit. 

Die Feuerwehr habe das stark entkräftete Reh aus dem Pool gezogen. Das Tier blieb den Angaben der Polizei zufolge unverletzt.

