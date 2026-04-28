"Gigantisches Puzzle": Opfer des Sparkassen-Coups erhalten erste Gegenstände zurück

Gelsenkirchen - Nach dem spektakulären Einbruch in den Tresorraum der Sparkasse Gelsenkirchen könnten die Opfer bald einige Gegenstände aus ihren aufgebrochenen Schließfächern zurückbekommen.

Die Täter hinterließen nach dem Einbruch in die Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen ein regelrechtes Chaos. © Polizei Gelsenkirchen/dpa

Es gehe etwa um Dokumente, aber auch um einige Wertgegenstände, die die Täter bei ihrem Coup in dem Tresorraum zurückgelassen haben, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Staatsanwaltschaft Essen hatte zunächst alle rund 100.000 Gegenstände, die von den Tätern in dem völlig verwüsteten Tresorraum zurückgelassen wurden, als Beweismittel sichergestellt. Vieles davon war letztlich nur noch Müll.

Aber einige zehntausend Gegenstände seien nun freigegeben worden. "Diese Gegenstände können nun koordiniert an die Geschädigten herausgegeben werden."

Zuständig dafür ist nun die Sparkasse Gelsenkirchen, die nun vor einer komplizierten Aufgabe steht.

Denn herausgegeben werden könnten nur Gegenstände, bei denen klar ist, welchem Schließfach-Kunden sie gehören - etwa Urkunden oder Dokumente mit einem Namen darauf.