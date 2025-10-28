Im Supermarkt: Pfandflaschen führen zu Körperverletzung
Weimar - Als ein 47-Jähriger in Weimar seine Pfandflaschen abgeben wollte, eskalierte die Situation und der Mann wurde handgreiflich.
Am Montag wollte ein Mann in der Buttelstedter Straße seine Pfandflaschen an einem Automaten abgeben. Das funktionierte jedoch nicht so wie erwartet und der Automat gab die Flaschen immer wieder zurück.
Eine 70-jährige Frau wies den Mann darauf hin, dass die Flaschen nur unverformt vom Automaten angenommen werden würden.
Daraufhin wurde der Mann aggressiv und die Situation eskalierte. Der 47-Jährige begann, die Frau zu beleidigen und schlug ihr mit seiner Faust ins Gesicht.
Im Anschluss daran flüchtete er aus dem Supermarkt.
Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Mann in unmittelbarer Nähe des Marktes ausfindig machen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung ein.
