Im Supermarkt: Pfandflaschen führen zu Körperverletzung

Weimar - Als ein 47-Jähriger in Weimar seine Pfandflaschen abgeben wollte, eskalierte die Situation und der Mann wurde handgreiflich.

Nachdem die Situation eskalierte, konnte die Polizei den Mann stellen. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Am Montag wollte ein Mann in der Buttelstedter Straße seine Pfandflaschen an einem Automaten abgeben. Das funktionierte jedoch nicht so wie erwartet und der Automat gab die Flaschen immer wieder zurück.

Eine 70-jährige Frau wies den Mann darauf hin, dass die Flaschen nur unverformt vom Automaten angenommen werden würden.

Daraufhin wurde der Mann aggressiv und die Situation eskalierte. Der 47-Jährige begann, die Frau zu beleidigen und schlug ihr mit seiner Faust ins Gesicht.

Im Anschluss daran flüchtete er aus dem Supermarkt.