Im Treppenhaus: Mann droht mit Schüssen, Spezialeinheit rückt aus

Hamburg - Schreck in der Hansestadt: Als ein Streit zwischen zwei Männern am Montagabend zu eskalieren drohte, rückte die Polizei aus.

Am Montagabend ist ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern im Treppenhaus eskaliert. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 21.49 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Borsteler Chaussee gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Der Grund: Ein Streit zwischen zwei alkoholisierten männlichen Personen im Treppenhaus war ausgebrochen.

Dabei habe ein Mann dem anderen gedroht, ihn zu erschießen. Daraufhin wurde eine Spezialeinheit hinzugezogen. Diese konnte den Mann, der mit den Schüssen drohte, in dessen Wohnung antreffen.