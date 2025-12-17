Zeugen gesucht: Angriff auf Sicherheitsdienst in Gera

Gera - Am späten Dienstagabend ist es auf dem Museumsplatz in Gera zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen.

Am Museumsplatz in Gera kam es am späten Dienstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Gegen 22.40 Uhr gerieten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes während einer Kontrollrunde mit zwei bislang unbekannten Männern zunächst verbal aneinander.

Die Situation eskalierte, als die beiden Unbekannten die Sicherheitsmitarbeiter mit Faustschlägen und Tritten angriffen.

Dabei wurden beide Männer leicht verletzt. Einer von ihnen musste wegen des Verdachts auf einen Nasenbruch medizinisch behandelt werden.

Die Angreifer flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.