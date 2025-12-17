Maskierter überfällt Bäckerei in Radebeul und plündert Kasse: Zeugen gesucht
Radebeul - Schock in Radebeul: Am Dienstagnachmittag überfiel ein maskierter Mann eine Bäckerei und flüchtete mit mehreren Hundert Euro Beute!
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall gegen 17.55 Uhr in der Bahnhofstraße.
Demnach betrat der Unbekannte kurz vor Ladenschluss das Geschäft und bedrohte die Verkäuferin mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand".
Anschließend griff er in die Kasse und stahl die gesamten Tageseinnahmen, die er in einer weißen Plastiktüte mit bunten Punkten verstaute.
Danach machte er sich aus dem Staub und floh in Richtung des S-Bahnhofs Radebeul-Kötzschenbroda. Die Verkäuferin blieb unverletzt.
Zeugen zu Bäckerei-Überfall sollen sich bei der Polizei melden
Da der Mann bislang nicht gefasst werden konnte, bittet die Polizei nun um Mithilfe. Der Täter soll etwa zwischen 35 und 40 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß und sehr schlank gewesen sein.
Zum Tatzeitpunkt habe er einen dunklen Anorak mit Kapuze, eine dunkle Wollmütze sowie eine schwarze Maske getragen.
Wer Angaben zu dem gesuchten Mann machen kann oder den Überfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.
Titelfoto: Montage: Robert Michael/dpa (2)