Maskierter überfällt Bäckerei in Radebeul und plündert Kasse: Zeugen gesucht

Radebeul - Schock in Radebeul : Am Dienstagnachmittag überfiel ein maskierter Mann eine Bäckerei und flüchtete mit mehreren Hundert Euro Beute!

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer die Tat beobachten konnte, wird gebeten, sich an die Polizeidirektion Dresden zu wenden. (Symbolbilder) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall gegen 17.55 Uhr in der Bahnhofstraße.

Demnach betrat der Unbekannte kurz vor Ladenschluss das Geschäft und bedrohte die Verkäuferin mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand".

Anschließend griff er in die Kasse und stahl die gesamten Tageseinnahmen, die er in einer weißen Plastiktüte mit bunten Punkten verstaute.

Danach machte er sich aus dem Staub und floh in Richtung des S-Bahnhofs Radebeul-Kötzschenbroda. Die Verkäuferin blieb unverletzt.