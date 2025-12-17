Jugendlicher in Pforzheim mit Waffe bedroht: Verletzte Polizistin muss Dienst abbrechen

Pforzheim - Am Dienstag ist ein 17-Jähriger in der Pforzheimer Nordstadt Opfer einer massiven Bedrohung geworden. Eine Polizistin wurde verletzt und musste ihren Dienst abbrechen.

Die Polizei rückte mit mehreren Wagen aus. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passte eine vierköpfige Gruppe den Jugendlichen gegen 13.20 Uhr an der Nordstadtbrücke ab. Dabei wurde er nicht nur verbal attackiert, sondern auch mit einer Schusswaffe bedroht. Ihm sei zudem mit dem Tode gedroht worden.

Der 17-Jährige wehrte sich daraufhin mit Tierabwehrspray und flüchtete in sein Wohnhaus. Die Verfolger drangen daraufhin in das Gebäude ein und wurden dort erneut vom Opfer mit Spray abgewehrt.

Als die Gruppe gegen 15.20 Uhr zum wiederholten Mal am Wohnhaus erschien und den Hausflur betrat, wählte der verängstigte Jugendliche den Notruf. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus.

Einer der Tatverdächtigen konnte festgenommen werden, als er versuchte, über einen Supermarktparkplatz zu entkommen.

Bei der Festnahme wurde eine Beamtin so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst abbrechen musste.