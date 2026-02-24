Immenser Schaden nach Vandalismus in Heilbronn: 200 Haushalte ohne Internet
Von Stefanie Järkel
Heilbronn - In Heilbronn haben sich Unbekannte an Glasfaserkabeln zu schaffen gemacht. Zeitweise hatten mehr als 200 Haushalte kein Internet. Der Schaden ist enorm.
Mittlerweile seien wieder rund 140 der betroffenen Haushalte am Netz. Rund 20 Techniker seien im Einsatz.
Bis Donnerstag sollen demnach wieder alle betroffenen Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein.
Der Vandalismus ereignete sich demnach vor rund einer Woche. Die Verteilerkästen seien mit einem Universalschlüssel geöffnet worden. Die Kabel seien dann in den Verteilerkästen durchtrennt worden, teilte das Unternehmen weiter mit.
Die Polizei bestätigte den Vorfall. Der reine Materialschaden am Kabel selbst belaufe sich auf rund 300 Euro.
Allerdings liege der Gesamtschaden inklusive Instandsetzung laut dem Telekommunikationsunternehmen im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Deutsche GigaNetz spricht von "einem Angriff auf kritische Infrastruktur".
Titelfoto: Jan Woitas/dpa