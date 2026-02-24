Immenser Schaden nach Vandalismus in Heilbronn: 200 Haushalte ohne Internet

Heilbronn - In Heilbronn haben sich Unbekannte an Glasfaserkabeln zu schaffen gemacht. Zeitweise hatten mehr als 200 Haushalte kein Internet. Der Schaden ist enorm.

Das Internet soll bis Donnerstag wieder vollständig hergestellt werden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Mittlerweile seien wieder rund 140 der betroffenen Haushalte am Netz. Rund 20 Techniker seien im Einsatz.

Bis Donnerstag sollen demnach wieder alle betroffenen Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein.

Der Vandalismus ereignete sich demnach vor rund einer Woche. Die Verteilerkästen seien mit einem Universalschlüssel geöffnet worden. Die Kabel seien dann in den Verteilerkästen durchtrennt worden, teilte das Unternehmen weiter mit.