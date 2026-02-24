Schock an der Haltestelle: Autofahrer fährt an Bus vorbei und erfasst Kind
Berlin - Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag ein 13-Jähriger verletzt worden.
Gegen 15.30 Uhr war ein 63-jähriger Autofahrer auf der Baumschulenstraße in Richtung Köpenicker Landstraße unterwegs.
In Höhe des S-Bahnhofs Baumschulenweg soll er an einem haltenden BVG-Bus vorbeigefahren sein – genau in diesem Moment lief der Junge auf die Straße.
Der Wagen erfasste das Kind. Der 13-Jährige wurde auf die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.
Der Junge zog sich Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa