Schock an der Haltestelle: Autofahrer fährt an Bus vorbei und erfasst Kind

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag ein 13-Jähriger verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den Jungen ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Gegen 15.30 Uhr war ein 63-jähriger Autofahrer auf der Baumschulenstraße in Richtung Köpenicker Landstraße unterwegs.

In Höhe des S-Bahnhofs Baumschulenweg soll er an einem haltenden BVG-Bus vorbeigefahren sein – genau in diesem Moment lief der Junge auf die Straße.

Der Wagen erfasste das Kind. Der 13-Jährige wurde auf die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.