Mit 134 km/h durch die Baustelle! Mercedes rast über die Agra-Brücke

Der Polizei ging am Montag ein Raser auf der Agra-Brücke ins Netz.

Von Annika Rank

Markkleeberg - Der Polizei ging am Montag auf der Agra-Brücke ein Raser ins Netz.

Auf der Agra-Brücke schnappte die Polizei einen Raser (43). (Archivfoto)  © Ralf Seegers

Nach Angaben von Behördensprecher Moritz Peters war ein Zivilfahrzeug der Polizei auf der B2 positioniert, als das sogenannte ProViDa-System (Proof Video Data) gegen 11.20 Uhr Alarm schlug.

Demnach hatte das System mit eingebauter Geschwindigkeitsmessung einen Mercedes-Benz erfasst, der in Richtung Leipzig raste.

"Die Beamten folgten dem Fahrzeug und konnten mehrere Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren", so Peters.

Die höchste Überschreitung legte der Raser im Baustellenbereich der Agra-Brücke an den Tag, wo momentan eigentlich nur 50 km/h erlaubt sind. Der Mercedes-Fahrer brachte aber ganze 134 km/h auf den Tacho.

Der 43-jährige rumänische Fahrer muss sich nun auf ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und die Zahlung von 700 Euro Bußgeld einstellen.

