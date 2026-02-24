Mit 134 km/h durch die Baustelle! Mercedes rast über die Agra-Brücke
Markkleeberg - Der Polizei ging am Montag auf der Agra-Brücke ein Raser ins Netz.
Nach Angaben von Behördensprecher Moritz Peters war ein Zivilfahrzeug der Polizei auf der B2 positioniert, als das sogenannte ProViDa-System (Proof Video Data) gegen 11.20 Uhr Alarm schlug.
Demnach hatte das System mit eingebauter Geschwindigkeitsmessung einen Mercedes-Benz erfasst, der in Richtung Leipzig raste.
"Die Beamten folgten dem Fahrzeug und konnten mehrere Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren", so Peters.
Die höchste Überschreitung legte der Raser im Baustellenbereich der Agra-Brücke an den Tag, wo momentan eigentlich nur 50 km/h erlaubt sind. Der Mercedes-Fahrer brachte aber ganze 134 km/h auf den Tacho.
Der 43-jährige rumänische Fahrer muss sich nun auf ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und die Zahlung von 700 Euro Bußgeld einstellen.
Titelfoto: Ralf Seegers