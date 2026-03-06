In alter Gaststätte versteckt: Polizei entdeckt illegale Cannabisplantage

Brunau/Kalbe (Milde) - In Brunau, einem Ortsteil von Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel , ist eine illegale Cannabisplantage entdeckt worden.

Die Indoor-Plantage befand sich noch im Aufbau. © Polizeiinspektion Stendal

Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, wurde in dem Ort am Donnerstagnachmittag eine alte Gaststätte durchsucht. Zuvor habe es einen Verdacht auf den "unerlaubten Anbau von Betäubungsmitteln" gegeben, teilte eine Sprecherin gegenüber TAG24 mit.

Die in dem Gebäude entdeckte Indoor-Plantage habe sich noch in Aufbau befunden, hieß es. Darin entdeckten die Beamten Pflanzen im unteren vierstelligen Bereich sowie technische Anlagen zur Aufzucht und Bewässerung.

Zum Zeitpunkt der Durchsuchung befand sich ein 44 Jahre alter Mann in der Gaststätte. Er wurde direkt festgenommen.