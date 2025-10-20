In Auto eingeklemmt: Fahrer nach Crash mit Baum schwer verletzt

Huy - Am Sonntag wurde ein Autofahrer bei einem Unfall in Huy ( Harz ) schwer verletzt.

Der Fahrer wurde in seinem VW eingeklemmt und musste befreit werden. © Polizeirevier Harz

Der 41-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr durch den Ortsteil Dingelstedt, wie das Polizeirevier Harz am Montag mitteilte.

Als er in die Bahnchaussee in Richtung Ortsausgang einbog, verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen VW.

Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, worauf sich der Wagen mehrfach drehte.

Letztendlich kam er in der Einmündung zur Straße Am Bahnhof zum Stehen.

Der 41-Jährige wurde in seinem VW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.