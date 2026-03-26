In eigener Wohnung niedergestochen: Polizei findet 36-Jährigen lebensgefährlich verletzt auf

Hilden - In Hilden ist ein 36-Jähriger in seiner eigenen Wohnung offenbar von einem Bekannten (45) schwer verletzt worden. Die Polizei nahm den verdächtigen 45-Jährigen fest.

Die Polizei nahm schon kurz nach der Tat einen Verdächtigen (45) an dessen Wohnanschrift fest. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten schilderte, waren die Einsatzkräfte am Mittwochmittag gegen 14.10 Uhr zur Wohnung des 36-Jährigen an der Johann-Sebastian-Bach-Straße alarmiert worden, wo sie den Wohnungsinhaber mutmaßlich durch eine Stichwaffe lebensgefährlich verletzt auffanden.

Sofort wurden Rettungskräfte hinzugezogen, die den 36-Jährigen noch vor Ort medizinisch versorgten und ihn anschließend in eine Klinik brachten.

Derweil eilten zahlreiche weitere Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens, die den flüchtigen Tatverdächtigen im Zuge erster Ermittlungen identifizierten. "Demnach handelte es sich um einen Bekannten des schwer verletzten 36-Jährigen, der nach der Tat zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift geflohen war", erklärte der Sprecher.