Weiterhin keine Spur von verschwundener Dienstwaffe bei Polizei in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Im Fall einer verschwundenen Dienstwaffe bei der Polizei in Sachsen-Anhalt hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren eingestellt.

Die Glock 46 wird seit knapp einem Jahr vermisst. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

"Da hat sich keine Spur ergeben", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Magdeburg der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Man habe weder die Waffe gefunden noch einen Hinweis auf einen möglichen neuen Besitzer.

Vor einem Jahr war bekanntgeworden, dass eine Glock 46 mit zwei Magazinen bei der Polizei fehlt. Die Polizeiinspektion Magdeburg hatte daraufhin Anzeige wegen Unterschlagung erstattet.

Der Verlust war festgestellt worden, nachdem Waffenschränke im Herbst 2024 von einem Haus in einen anderen Neubau gekommen waren.

Im Februar 2024 war die Waffe bei einer Waffeninspektion noch vorhanden gewesen.