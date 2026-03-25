Kiloweise Drogen: Polizei schlägt in Thüringen und Sachsen-Anhalt zu

Nordhausen - Am Mittwoch wurden länderübergreifend in Thüringen und Sachsen-Anhalt mehrere Wohnungen durchsucht. Die Polizei machte dabei einen großen Drogenfund .

Mehrere Kilogramm Drogen konnte die Polizei am Mittwoch bei einer länderübergreifenden Razzia sicherstellen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Von den Einsatzkräften wurden unter anderem Drogen, Waffen und Bargeld gefunden, teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) mit.

Ein 62-Jähriger sei demnach vorläufig festgenommen worden. Er soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei den Drogen handelte es sich unter anderem um 2,5 Kilogramm Cannabisblüten, mehrere Kilogramm chemischer Betäubungsmittel sowie zehn Kilogramm einer noch unbekannten kristallinen Substanz.

Weiterhin wurden Tausende Euro Bargeld sowie ein Schlagring und ein Elektroschocker beschlagnahmt.