Mann mit scharfer Schusswaffe: SEK rückt in Wiesbaden an

Wiesbaden - Zahlreiche Polizisten kamen in der Nacht zu Mittwoch in Wiesbaden zum Einsatz, darunter auch SEK-Kräfte!

Spezialkräfte der Polizei kamen in der Nacht zu Mittwoch in Wiesbaden zum Einsatz: Die Polizisten nahmen einen 30-jährigen Mann fest! © 5VISION.NEWS

Die Polizei war alarmiert worden, weil sich in einer Wohnung in der Semmelweisstraße ein Mann mit einer Schusswaffe aufhielt, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.

Die Beamten mussten aber keine Gewalt anwenden: Die Spezialkräfte konnten "den Mann schlussendlich widerstandslos festnehmen", wie ein Sprecher erklärte.

"Die scharfe Schusswaffe sowie Munition stellten die Beamten sicher", hieß es weiter.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen sei es nicht zu einer Bedrohung mit der Waffe gekommen.