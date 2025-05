In letzter Sekunde: KVB-Mitarbeiter erwischen Einbrecher auf frischer Tat

Köln - Zwei Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) waren in der Nacht zu Montag zur rechten Zeit am rechten Ort, um der Polizei unter die Arme zu greifen und einen Einbrecher auf frischer Tat zu schnappen.

Unterhalb der Bahnhaltestelle in der Neumarkt-Passage entdeckten die KVB-Mitarbeiter den 37-Jährigen. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Als die beiden Männer im Rahmen ihrer Arbeit gegen 1.30 Uhr in der Kölner Innenstadt unterwegs waren, entdeckten sie in der Neumarkt-Passage einen 37-Jährigen, der sich offenbar regelwidrig Zutritt zu einem Café verschafft hatte. Das berichtet die Polizei am Montagnachmittag.

Demnach habe der mutmaßliche Dieb zu diesem Zeitpunkt gerade den Kassenbereich des Ladenlokals durchsucht.

Als er die KVB-Mitarbeiter schließlich bemerkte, schnappte er sich kurzerhand die Kasse und ergriff die Flucht quer über den Neumarkt.

Schon nach kurzer Verfolgung schafften es die mutigen Helfer allerdings, den 37-Jährigen noch auf dem Innenstadtplatz zu stoppen. Anschließend übergaben sie ihn an ein alarmiertes Team der Kölner Polizei.