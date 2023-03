In nur wenigen Stunden: Mehrere Automaten im Raum Leipzig gesprengt

Leipzig - In der Nacht vom Sonntag zu Montag wurden im Leipziger Raum mehrere Automaten gesprengt. Innerhalb weniger Stunden kam es in Dreiheide, Leipzig und Colditz zu den Explosionen.

Zwei Zigaretten- und ein Fahrkartenautomat wurden Sonntagnacht von Unbekannten gesprengt. Insgesamt beläuft sich die Höhe Schaden bereits auf 9000 Euro. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

In der vergangenen Nacht sprengten Unbekannte zwischen 1.30 Uhr und 7.40 Uhr einen Zigarettenautomaten am Sportplatz im Dreiheider Ortsteil Süptitz. "Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar", so Polizeisprecherin Therese Leverenz. Die Höhe des Schadens liegt bei 3000 Euro.



Auch in Leipzig auf der Prager Straße in Reudnitz-Thonberg gelang es Tatverdächtigen, mithilfe eines pyrotechnischen Gegenstandes einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn vollständig zu zerstören, um dessen Geldkassette zu entwenden. Der Stehl- und Sachschaden bei dem Vorfall gegen 2.17 Uhr ist bisher noch offen.



Einen Sachschaden von ungefähr 6000 Euro richteten die Täter in Colditz an, als sich auf der Schönbacher Straße im Ortsteil Leisenau Ähnliches abspielte. Nur etwa eine Viertelstunde nach dem Vorfall in Leipzig – gegen 2.30 Uhr – explodierte hier erneut ein Zigarettenautomat.