Junge im Benz liefert sich Jagd mit der Polizei: 14-Jähriger muss gefesselt werden
Nehren - Nachdem Polizisten ihn mit Handfesseln fixiert hatten, war der Widerstand gebrochen. Zuvor narrte ein erst 14 Jahre alter Junge die Beamten in Nehren im Landkreis Tübingen.
Der Teenager war einer Streife der Polizeihundeführerstaffel am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Reutlinger Straße aufgefallen.
Allerdings strampelte der 14-Jährige nicht etwa Kaugummi kauend auf seinem Fahrrad, sondern saß hinterm Steuer eines blauen Mercedes CLA. Logisch, dass die Beamten den Bengel genauer unter die Lupe nehmen wollten.
"Als er kontrolliert werden sollte, hielt er zunächst auch an", teilte die Reutlinger Polizei mit. Je näher die Beamten kamen, desto nervöser schien der Junge aber zu werden. Plötzlich drückte er aufs Gas und fuhr, ohne Rücksicht auf die Verkehrsregeln, in Richtung Nehrener Ortsmitte davon.
Dabei sei der jugendliche Raser so schnell unterwegs gewesen, dass die Streife die Verfolgung abbrechen musste. Den gefährlichen Manövern des Teenagers hatte die Polizei nichts entgegenzusetzen. Allerdings kreuzten sich später erneut die Wege der beiden Lager.
Polizei muss Teenager Handfesseln anlegen
Eine weitere Streife wurde im Laufe der Fahndung auf den 14-Jährigen im CLA aufmerksam, heftete sich an dessen Fersen, musste den Fahrkünsten des Jungen aber auch in diesem Fall klein beigeben.
Ein drittes Mal wurde der Jugendliche dann am Nehrener Bahnhof erkannt und sollte festgenommen werden. "Dabei leistete er Widerstand, sodass er letztendlich mittels Handfesseln fixiert werden musste", teilte die Polizei mit.
Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten den Schlüssel für den Benz. Das Auto selbst hatte der 14-Jährige unweit des Bahnhofs entfernt geparkt. Es wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.
Wie der Junge an die Schlüssel kommen konnte und was ihn zu seiner Tour animiert hatte, muss jetzt ermittelt werden. Zeugen, die durch den blauen Mercedes CLA zur genannten Zeit im Nehrener Ortsgebiet gefährdet worden sind, sollen sich unter der Nummer 07071/972-1400 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Montage: 123RF/halocraft, Stefan Sauer/dpa