Junge im Benz liefert sich Jagd mit der Polizei: 14-Jähriger muss gefesselt werden

Nehren - Nachdem Polizisten ihn mit Handfesseln fixiert hatten, war der Widerstand gebrochen. Zuvor narrte ein erst 14 Jahre alter Junge die Beamten in Nehren im Landkreis Tübingen .

Wer den blauen Mercedes CLA im Nehrener Ortsgebiet gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. (Symbolfoto) © 123RF/halocraft

Der Teenager war einer Streife der Polizeihundeführerstaffel am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Reutlinger Straße aufgefallen.

Allerdings strampelte der 14-Jährige nicht etwa Kaugummi kauend auf seinem Fahrrad, sondern saß hinterm Steuer eines blauen Mercedes CLA. Logisch, dass die Beamten den Bengel genauer unter die Lupe nehmen wollten.

"Als er kontrolliert werden sollte, hielt er zunächst auch an", teilte die Reutlinger Polizei mit. Je näher die Beamten kamen, desto nervöser schien der Junge aber zu werden. Plötzlich drückte er aufs Gas und fuhr, ohne Rücksicht auf die Verkehrsregeln, in Richtung Nehrener Ortsmitte davon.

Dabei sei der jugendliche Raser so schnell unterwegs gewesen, dass die Streife die Verfolgung abbrechen musste. Den gefährlichen Manövern des Teenagers hatte die Polizei nichts entgegenzusetzen. Allerdings kreuzten sich später erneut die Wege der beiden Lager.