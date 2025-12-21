In Schlangenlinien über die A9: Berauschter Fahrer mit Gammel-Lkw unterwegs

Ingolstadt - Die Verkehrspolizei hat auf der A9 einen Lastwagenfahrer gestoppt, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Zudem stellte sich heraus, dass 14 Tonnen geladener Lebensmittel weitgehend verdorben waren.

Polizisten stoppten den Lkw und bemerkten den Gestank von der Ladefläche. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach Angaben der Polizei gingen am Samstag mehrere Hinweise ein, dass ein Sattelzug in Schlangenlinien auf der Autobahn in Fahrtrichtung Norden unterwegs sei. An der Anschlussstelle Altmühltal stoppten die Beamten das Fahrzeug.

Der 55 Jahre alte Fahrer habe einen stark verwirrten und berauschten Eindruck gemacht, teilte die Polizei mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort habe sich herausgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden habe.