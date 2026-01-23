In Straßengraben gekippt: Sattelzug kommt von Fahrbahn ab
Friedrichslohra - Auf der Landstraße 1016 bei Friedrichslohra ist am Donnerstagnachmittag ein Laster bei einem Verkehrsunfall im Graben gelandet.
Gegen 14.30 Uhr befuhr der 28-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine die Strecke in Richtung Kleinbernten, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.
Dabei kippte der Auflieger des Lastwagens in den Straßengraben, sodass das Gespann nicht mehr bewegt werden konnte.
Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 10.000 Euro.
Für die Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschleppdienst angefordert. Während der Räumungsarbeiten musste die Landstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Silvio Dietzel