In Straßengraben gekippt: Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

Friedrichslohra - Auf der Landstraße 1016 bei Friedrichslohra ist am Donnerstagnachmittag ein Laster bei einem Verkehrsunfall im Graben gelandet.

Ein umgekippter Auflieger blockierte die Landstraße 1016 bei Friedrichslohra und führte zu einer mehrstündigen Vollsperrung. © Silvio Dietzel

Gegen 14.30 Uhr befuhr der 28-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine die Strecke in Richtung Kleinbernten, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei kippte der Auflieger des Lastwagens in den Straßengraben, sodass das Gespann nicht mehr bewegt werden konnte.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 10.000 Euro.