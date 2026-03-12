Stolz wie ein Großer: Polizei ehrt kleinen Nachwuchs-Polizisten Benjamin (5)

Bochum - Dieser kleine Junge hat einen ganz großen Traum: Benjamin (5) will unbedingt Polizist werden! Weil seine Begeisterung so groß ist, hat die Polizei ihm jetzt sogar eine besondere Urkunde überreicht.

Polizeiarbeit und Streifenwagen lösen bei vielen Kindern große Begeisterung aus.(Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Polizei in Bochum berichtet auf Instagram von der süßen Begegnung mit dem Nachwuchs-Fan. Denn Benjamin kommt auf dem Weg zu seinem Kindergarten regelmäßig an Kontrollstellen vorbei und legt dort gerne einen kurzen Stopp ein.

"Mit neugierigen Fragen und leuchtenden Augen sucht er das Gespräch mit unseren Bezirksdienstbeamten, die ihm gerne Rede und Antwort stehen", schreibt die Polizei dazu.

Der Fünfjährige kennt sich inzwischen erstaunlich gut aus. Laut Polizei kann Benjamin alle Einsatzmittel im Streifenwagen richtig benennen und sogar erklären, wofür sie gebraucht werden.

Besonders viel Spaß macht ihm dabei eine ganz typische Polizeiaufgabe: Leitkegel und Warnleuchten aufstellen.