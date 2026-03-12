Dreiste Spritztour: Polizei schnappt drei Teenager mit geklautem Transporter

Leverkusen - Drei Jugendliche sollen in Leverkusen einen Firmentransporter geklaut und damit eine Spritztour gemacht haben. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Autodiebe kurze Zeit später stellen.

Die Polizei stellte drei 17-Jährige in Leverkusen, nachdem sie mit einem zuvor gestohlenen Firmentransporter unterwegs gewesen sein sollen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben der Polizei hatten die drei 17-Jährigen gegen 14.30 Uhr einen unverschlossenen Ford Transit in der Straße Am Heidkamp im Leverkusener Stadtteil Lützenkirchen entdeckt und offenbar kurzerhand mitgenommen.

Der eigentliche Fahrer bemerkte den Diebstahl und alarmierte die Beamten. Knapp zwei Stunden später tauchte der Transporter plötzlich wieder auf: Ein Mitarbeiter der Firma entdeckte den gestohlenen Wagen und verständigte erneut die Polizei.

Kurz darauf spitzte sich die Situation zu: Gegen 16.30 Uhr fuhren die Jugendlichen mit dem Transporter auf das Gelände einer Tankstelle an der Lützenkirchener Straße in Quettingen.

Als mehrere Streifenwagen eintrafen, versuchten die drei Verdächtigen zu Fuß zu flüchten.