In Wohnhaus vor Frauen entblößt: Exhibitionist (30) löst Polizeieinsatz aus

Wittenberg - Zwei Frauen erlebten am Dienstag einen Schock an der eigenen Wohnungstür in Wittenberg.

Die Polizei ermittelt gegen einen 30-jährigen Exhibitionisten. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Nach Angaben der Polizei klingelte es bei einer 79-Jährigen, woraufhin diese per Summer die Tür des Mehrfamilienhauses in der Coswiger Straße öffnete - allerdings mit ungeahnten Folgen.

Kurz darauf stand nämlich ein 30-jähriger Mann im Treppenhaus und zog sowohl seine Hose als auch seine Unterwäsche nach unten. So entblößte er sich vor der 79-Jährigen und einer 44-Jährigen, welche aus der Wohnung in den Flur blickten.

"Nach deren Angaben habe er sein Geschlechtsteil mehrfach zur Schau gestellt", so ein Behördensprecher.

Da er sich weigerte, das Haus zu verlassen, wurde schließlich die Polizei alarmiert.

