Irre Slalom-Fahrt durch Offenbach: Junger Raser innerorts mit über 100 km/h erwischt

Offenbach am Main - Rücksichtslos und lebensgefährlich! Durch seine extrem hohe Geschwindigkeit und mehrere riskante Fahrmanöver ist ein 22-Jähriger am Samstagabend in Offenbach ins Visier der Polizei geraten.

Mit einem Golf GTI raste der 22-Jährige am Samstag durch Offenbachs Innenstadt. (Symbolfoto) © 123rf/nariart

Wie die Polizei berichtet, beobachteten Beamte des Sachgebiets "Tuner, Raser und Poser" (TRuP) am Samstagabend gegen 22.30 Uhr den 22 Jahre alten Raser im Bereich der Berliner Straße und der Kaiserleipromenade.

Der Mann war dort mit seinem Golf GTI unterwegs, jedoch deutlich schneller als erlaubt. Die aktivierte Videoaufnahme im Streifenwagen zeigte eine Geschwindigkeit von 114 km/h an, obwohl innerorts lediglich 50 km/h zulässig sind.

Während der Fahrt soll der Fahrer zudem eine rote Ampel überfahren haben. Außerdem nutzte er eine Busspur, um rechts an anderen Fahrzeugen vorbeizuziehen, bevor er abrupt wieder auf die reguläre Fahrspur wechselte.

Darüber hinaus habe er ein weiteres Fahrzeug über die Linksabbiegespur überholt und sei dabei in einem Slalomkurs zwischen den übrigen Autos gefahren.