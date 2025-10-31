Irre Verfolgungsjagd! Polizei verfolgt Auto von Belgien nach Deutschland und zurück
Von Christine Bähr
Aachen - Mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto haben sich mindestens zwei Menschen eine Verfolgungsfahrt zwischen Deutschland und Belgien mit der Polizei geliefert.
Den hiesigen Einsatzkräften gemeldet worden sei der Wagen in der Nacht zum Freitag, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Morgen.
Er sei über die Autobahnen 44 und 4, durch Außenbereiche des Aachener Stadtgebiets und dann zurück über die belgische Grenze gefahren.
Dort hätten die deutschen Einsatzkräfte ihre Verfolgung schließlich beenden und zwei Menschen stellen können.
Verletzt worden sei niemand. Es seien auch keine anderen Autos gefährdet worden. Mehr wurde zunächst nicht bekannt.
Warum die Menschen mit dem Wagen geflüchtet waren, blieb am Morgen ebenfalls unklar. Er sei jedoch nach einem Diebstahl ausgeschrieben gewesen, berichtete der Polizeisprecher weiter.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa