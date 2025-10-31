Irre Verfolgungsjagd! Polizei verfolgt Auto von Belgien nach Deutschland und zurück

Aachen - Mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto haben sich mindestens zwei Menschen eine Verfolgungsfahrt zwischen Deutschland und Belgien mit der Polizei geliefert.

Die Polizei hat sich mit mindestens zwei Menschen eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Den hiesigen Einsatzkräften gemeldet worden sei der Wagen in der Nacht zum Freitag, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Morgen.

Er sei über die Autobahnen 44 und 4, durch Außenbereiche des Aachener Stadtgebiets und dann zurück über die belgische Grenze gefahren.

Dort hätten die deutschen Einsatzkräfte ihre Verfolgung schließlich beenden und zwei Menschen stellen können.

Verletzt worden sei niemand. Es seien auch keine anderen Autos gefährdet worden. Mehr wurde zunächst nicht bekannt.