Schreckliche Szenen: Messer-Mann dreht durch und sticht wild um sich

Schock-Moment in Wuppertal: Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Oberbarmen Passanten mit einem Messer bedroht und wild um sich gestochen.

Wuppertal – Schock-Moment in Wuppertal: Ein Mann (55) hat im Stadtteil Oberbarmen Passanten mit einem Messer bedroht und wild um sich gestochen.

Die Polizei schnappte den 55-Jährigen und sorgte für seine Einweisung in eine Fachklinik. (Symbolbild)
Die Polizei schnappte den 55-Jährigen und sorgte für seine Einweisung in eine Fachklinik. (Symbolbild)

Gegen 17.25 Uhr am Donnerstagnachmittag (30. Oktober) gingen gleich mehrere Notrufe bei der Polizei ein, wie die Beamten berichten.

Zeugen meldeten einen Mann, der im Bereich Rosenau mit einem Messer herumfuchtelte und Stichbewegungen in Richtung der Passanten machte.

Anschließend zog der Unbekannte weiter über die Berliner Straße und beschädigte dabei auch noch einen geparkten BMW.

Kurze Zeit später konnte die Polizei den Mann an der Brändströmstraße stellen.

Doch friedlich lief das nicht ab: Der 55-Jährige leistete heftigen Widerstand, als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten.

Rettungsdienst bringt Messer-Mann in Klinik

Der Mann soll mit einem Messer wie wild um sich gestochen haben. (Symbolbild)
Der Mann soll mit einem Messer wie wild um sich gestochen haben. (Symbolbild)

Nach ersten Erkenntnissen stand der Mann, ein ukrainischer Staatsbürger, sowohl unter Alkohol- als auch Drogeneinfluss und befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Eine Blutprobe wurde entnommen, anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in eine Fachklinik. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei sucht nun weitere Zeugen oder mögliche Geschädigte. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden.

