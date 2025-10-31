Fahrerflucht: Mann lässt schwer verletzte Rentnerin auf Straße zurück

Roßla - Am Donnerstag wurde eine Rentnerin in Roßla ( Südharz ) von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Die Polizei konnte den Fluchtfahrer stellen. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Die 73-Jährige wollte gegen 14.15 Uhr die Hallesche Straße überqueren, wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtete.

Dabei wurde sie von einem Auto angefahren - welches anschließend einfach davonfuhr.

Zeugen berichten davon, dass das Opfer bei dem Aufprall "wie eine Puppe" herumgeschleudert wurde, heißt es. Sie leisteten ihr erste Hilfe.

Ein Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Anschließend brachte ein Krankenwagen sie ins Nordhäuser Südharz-Klinikum.