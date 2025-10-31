Fahrerflucht: Mann lässt schwer verletzte Rentnerin auf Straße zurück

Eine Rentnerin wurde schwer verletzt, als ein Auto sie anfuhr. Der Täter floh - doch kam nicht weit.

Von Isabelle Wiermann

Roßla - Am Donnerstag wurde eine Rentnerin in Roßla (Südharz) von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Die Polizei konnte den Fluchtfahrer stellen. (Symbolfoto)
Die Polizei konnte den Fluchtfahrer stellen. (Symbolfoto)  © Bodo Schackow/dpa

Die 73-Jährige wollte gegen 14.15 Uhr die Hallesche Straße überqueren, wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtete.

Dabei wurde sie von einem Auto angefahren - welches anschließend einfach davonfuhr.

Zeugen berichten davon, dass das Opfer bei dem Aufprall "wie eine Puppe" herumgeschleudert wurde, heißt es. Sie leisteten ihr erste Hilfe.

Ein Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Anschließend brachte ein Krankenwagen sie ins Nordhäuser Südharz-Klinikum.

Die Polizei konnte den 21-jährigen Fluchtfahrer in seinem weißen Kleinwagen jedoch stellen - an einer Kreuzung zwischen Roßla und Bennungen musste er an einer roten Ampel halten.

Noch ist unklar, warum er die Rentnerin überfahren hat - Alkohol oder Drogen habe er wohl nicht konsumiert.

Titelfoto: Bodo Schackow/dpa

