Irrer Raub: Einbrecher nehmen gleich einen ganzen Tresor mit

Troisdorf - Unbekannte sind in einen Indoor-Freizeitpark in Troisdorf eingebrochen und haben einen Tresor sowie Bargeld gestohlen.

Einbrecher haben aus einem Indoor-Freizeitpark einen Tresor gestohlen. (Symbolbild) © 123RF/Stockfoto

Laut Mitteilung der Polizei hebelten die Diebe in der Nacht zu Montag ein Fenster auf und durchsuchten im Gebäude mehrere Kassen und Automaten.

Dabei entwendeten sie Geld in bislang unbekannter Höhe sowie einen Tresor mit weiterem Geld.