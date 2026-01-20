Irrer Raub: Einbrecher nehmen gleich einen ganzen Tresor mit
Von Jule Kristina Frank
Troisdorf - Unbekannte sind in einen Indoor-Freizeitpark in Troisdorf eingebrochen und haben einen Tresor sowie Bargeld gestohlen.
Laut Mitteilung der Polizei hebelten die Diebe in der Nacht zu Montag ein Fenster auf und durchsuchten im Gebäude mehrere Kassen und Automaten.
Dabei entwendeten sie Geld in bislang unbekannter Höhe sowie einen Tresor mit weiterem Geld.
Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen unteren fünfstelligen Betrag und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Beute machen können.
