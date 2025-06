Jede Menge Pillen und geklaute Sonnenbrillen: Polizei im Großeinsatz auf Prager Straße

Dresden - Präsenz- und Ermittlungsgruppen unterstützt von der sächsischen Bereitschaftspolizei waren am Mittwoch in Dresden im Bereich der Prager Straße gefordert. Bei den zahlreichen Kontrollen stellten sie unter anderem verschreibungspflichtige Tabletten sicher.

Alles in Kürze

Nach Anordnung eines Richters wurde der Mann für 48 Stunden in Polizeigewahrsam genommen. Gegen die fünf Männer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt.

Besonders auffällig an dem Tag: Einige kontrollierte Personen besaßen verschreibungspflichtige Tabletten. Ein 45-jähriger Mann hatte demnach gut 100 Kapseln Pregabalin sowie Cannabis einstecken.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten am Mittwoch zwischen 14 und 22.15 Uhr rund um die Einkaufsmeile im Einsatz und kontrollierten dabei 35 Personen, von denen zwölf ein Platzverweis ausgesprochen wurde.

In einem Haus nahe der belebten Straße und bei weiteren kontrollierten Männern wurden an dem Tag mutmaßlich geklaute Gegenstände sichergestellt. Beamte fanden Taschen mit neuwertigen Sonnenbrillen, an denen teilweise sogar noch das Etikett hing.

Ob diese im Zuge einer Straftat in deren Besitz kamen, wird nun geprüft.